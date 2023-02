Musikfans dürfen sich über eine Sensation freuen: Die Rolling Stones sind gemeinsam mit Paul McCartney und Ringo Starr im Studio, berichten Branchenmedien. Ist da ein gemeinsamer Stones-Beatles-Song im Entstehen?

Noch wissen wir leider nicht, was genau die Rolling Stones und die Ex-Beatles miteinander aufgenommen haben. Passend wäre ein Song von John Lennon. Zum Beispiel „All You Need Is Love“ – es wäre hoch an der Zeit, wieder einmal daran zu erinnern, dass die Liebe nicht nur etwas ist, was man als Schmiermittel für Rosamunde-Pilcher-Verfilmungen braucht. Oder „Give Peace A Chance“ – friedlich zu sein wäre so leicht, wenn nur alle wollen. Oder auch „Imagine“: Stell dir vor, alle Menschen leben ihr Leben in Frieden. Am ersten Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine ist es schwer, sich das vorzustellen.

Wir sollten aber nicht aufhören, es zu versuchen.