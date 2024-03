Starke Gefühle

Lego boomt, steht heute im KURIER. Und zwar, sagt eine Psychotherapeutin, aus psychologischen Gründen. „Viele finden im Lego-Spiel Halt in sich selbst.“ Vielleicht kann man sich das so vorstellen: Wenn Zweifel am Ego nagen – Lego-Burg aus dem Keller holen. Zur Verteidigung des Selbstwertgefühls. Steht ein unangenehmes Gespräch mit dem Chef an? Her mit dem Lego-Weltraumset. Mit Raumschiffen lässt sich jeder Kontrahent verwirren. Falls das Gespräch nicht gut verläuft: Weltraumpolizei einschalten. Die Psychotherapeutin sagt dann noch was Interessantes: Die bunten Bausteine wecken Erinnerungen. Und zwar solche, die „mit starken Gefühlen verbunden“ sind. Auch da hat die Expertin recht. Jeder, der schon einmal nachts durch die dunkle Wohnung getappt und auf eins von diesen verdammten Steinchen gestiegen ist, wird sich an die starken Gefühle erinnern, die damit verbunden sind. Garantiert.