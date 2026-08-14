Traktor-Burn-out und Feuerwehreinsatz

Dem Traktor reicht’s. Er ist zwar erst im zweiten Arbeitsjahr, aber er arbeitet hart bei uns auf den Streuobstwiesen und in den Jungwäldern. Die Hitze macht ihm schwer zu schaffen. Eine Traktorengewerkschaft gibt es nicht, also hackelt er sich ins Burn-out: Der Kühler explodiert. Dann ist Schweigen im Walde. Und eine Dampfwolke darüber. Übrigens der einzige Dampf seit Langem, denn es ist trocken wie in Südspanien. Bei uns dampft höchstens noch der Kaffee. Der Lieblingsmann steigt vom kaputten Traktor, wischt sich den Schweiß von der Stirn und holt das Handy heraus – es ist überhitzt, auch hier Gerätestreik. Die massive Hitze belastet Mensch, Tier und vor allem Pflanzen. Dass jetzt auch die Geräte schnaufen und ihre Arbeit einstellen, das ist heuer neu.

Ein Leser schrieb mir als Reaktion auf eine Kolumne zum Thema Hitze und Trockenheit im Burgenland: „Ich habe den Temperaturregler für die Hitze noch nicht gefunden, Sie offenbar auch nicht. Also jammern Sie nicht sinnlos herum, sondern genießen Sie lieber den Sommer, so, wie ich das tue!“ Lieber Leser, wir bemühen uns. Aber vorher rufen wir noch die Feuerwehr. Denn ein völlig überhitzter Traktor mitten im Gelände ist bei dieser Trockenheit ein Waldbrandrisiko. Mein Handy funktioniert zum Glück noch. Wir melden den Vorfall, und im Nu sind zwei Feuerwehren zur Stelle.