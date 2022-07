Sind Sie bereits auf Schiene? Auf Sparschiene? Sparen ist das neue Abnehmen: Alle reden davon, aber keiner schafft es auf Dauer. Wenn man nicht muss, lässt man auch die ambitioniertesten Vorsätze fallen, sobald sie den persönlichen Annehmlichkeitshorizont begrenzen.

Der Weg zum gesamtgesellschaftlichen Jo-Jo-Effekt wird von all jenen gepflastert, denen der Weg zum Energiesparziel oder zur persönlichen CO₂-Reduktion dann doch zu steinig ist. Eigenverantwortlich sparen auf Kosten der gelernten Bequemlichkeit ist ein Modell, das sich eher nicht durchsetzen wird. Gesetzlich verordnetes Sparen hingegen ist ein Modell, das sich schwer durchsetzen lässt. Denn wer definiert Sparen? Ist derjenige sparsam, der sich kein Schloss, sondern nur ein Schlösschen kauft und so enorme Heizkostenersparnis erzielt? Oder spart erst derjenige wirklich, der in der unterkühlten Garçonniére sitzt, weil er sich das Heizen nicht leisten kann? An der Sparschiene führt kein Schleichweg vorbei. Aber es wird spannend, wohin sie führt.