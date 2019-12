Singen Sie!

Es gibt viele Möglichkeiten, zu Weihnachten falsch zu singen: Zu hoch, zu tief, zu laut, zu leise, zu langsam, zu schnell.

(In unserer Familie gibt es einen reizenden Menschen, der singt immer zu schnell, weil er getragene Melodien nicht erträgt. Wenn wir bei „Alles schläft, einsam wacht“ angekommen sind, ist er bereits bei „Himmlischer Ruh-huh“, und aus. Manchmal singt er so schnell, dass er am 23. Dezember schon mit dem Singen fertig ist.)

Miteinander zu singen ist eine wunderbare Möglichkeit für Menschen, sich auszutauschen. Und zwar auch und gerade dann, wenn sie sich mit dem Reden schwertun. Zu Weihnachten gibt es ja jede Menge emotionale Sach- bis Personenschäden, weil Menschen, die es nicht mehr gewöhnt sind, miteinander zu reden versuchen.

Es gibt nur eine Möglichkeit, zu Weihnachten NICHT falsch, aber dennoch nicht richtig zu singen: nicht singen.

Aber das wäre doch schade.