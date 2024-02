Simma bald da?

Von den Freuden des Autofahrens mit jungen Kindern wurde vorgestern an dieser Stelle berichtet. Stichwort Klo. Wessen Nachwuchs bereits aus dem Gröbsten raus ist, sagen wir, Anfang dreißig, der hat vielleicht schon vergessen, welch wertvolle Unterstützung die Meldungen von der Rückbank sein können. Der französische Literat Marcel Proust war bekannt für Sätze, die über ganze Seiten gingen. Ohne Punkt. Es gibt Kinder, die über ähnliche Fertigkeiten verfügen. Sie schaffen es, mehrere Sätze in einer langen Wurst zu verarbeiten und diese Satzwurst ab Minute fünf nach der Abreise in regelmäßigen Abständen ins Cockpit zu rufen. IchhabHungerichhabDurstmiristschlechtmiristfadichmussaufsKlosimmabaldda? Lang ist das her. Heute weiß man, wie fad so eine Autofahrt ohne diese Unterstützung wirklich ist. Erst recht, seit es in den Autos keine CD-Player mehr gibt, mit denen man heimlich die alten Kinder-CDs hören könnte.