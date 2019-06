Schuh geht essen: Unter Philosophen

In der Hegelgasse, in der sich ein Ausstellungsraum für die Werke des Hermann Nitsch befindet, fragte mich ein Herr: „Sind Sie Herr Nitsch?“ Wahrheitsgemäß verneinte ich. Ich fragte meinerseits den Herrn, ob er nicht geruhen könnte, mich mit jemanden anderen zu verwechseln. „Na“, antwortete er, „mit dem John Travolta geht das nicht.“

Ich war in der Hegelgasse, um mir ein Abendessen zu kaufen, und diese Gegend hat etwas Besonderes. Es ist das Philosophenviertel: Auf der anderen Seite des Rings liegt die Kantgasse, benannt nach dem Philosophen Immanuel Kant. In der Kantgasse hat meine größte Jugendliebe gearbeitet, als Sekretärin bei einem Nobelanwalt. Ach, heute noch spüre ich mein Herz bis zum Halse schlagen, wenn ich die Kantgasse überquere.

In der Hegelgasse, Ecke Johannesgasse, ist das Libanesische Restaurant mit dem edlen Namen Elissar. Das Elissar ist nichts für Strache oder Kickl, sie könnten einen Bevölkerungsaustausch-Anfall bekommen. Dafür ist immerhin Hegel ein großer Deutscher, es sind ja überhaupt die Philosophen des Deutschen Idealismus, die den Gassen hier ihre Namen spenden: die Schellinggasse nach Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, die Fichtegasse nach Johann Gottlieb Fichte – alle Gelehrte des 19. Jahrhunderts.

Ich gehe gerne ins Elissar und halte mich dort an die Regel eines anderen Weisen. Dieser hat nämlich gesagt, Essen ist eh wurscht – es kommt allein darauf an, dass man täglich das Gleiche isst. So esse ich im Elissar stets Linsensuppe und dann „Shish Kafta“, also Spieße aus Rinderfaschiertem, dazu gegrillte Tomaten und Zwiebel.

Meine Jugendliebe habe ich auf Maturareise in der Türkei kennengelernt, und jetzt setze ich im Elissar eine andere Leidenschaft fort, die ich aus Antalya mitgenommen habe: Raki. Raki heißt bei den Griechen Uozo und bei den Arabern, glaube ich, Arak. Es ist Anis-Schnaps, den ich mit Eisbergen verdünne und der in die richtige Balance gebracht köstlich auf der Zunge zergeht.