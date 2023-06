Schöne Ferien

Was für ein wunderbarer Tag! Zumindest für rund 500.000 Schüler im Osten Österreichs, für die heute Vormittag mit dem Wegstecken des Zeugnisses (die Noten kennt man eh seit Wochen) die Sommerferien beginnen. Endlich.

Dass sich geschätzt doppelt so viele Elternteile fragen, was tun mit den Kleinen abseits des gemeinsamen Urlaubs; und wie die Anreise in denselben überstehen? – geschenkt. Für Letzteres gibt es alle Jahre wieder viele kluge Tipps: gleich nach der Schule fahren, keine Pausen einlegen, Hörbücher, Musik oder Spiele zu Hause lassen (oder war’s umgekehrt? Bzw. schlägt Hörbuch tatsächlich Youtube?). Und was die Bespaßung in der übrigen Ferienzeit betrifft: Müssen sich die Altvorderen halt was einfallen lassen. Es sind Ferien, Herrschaftszeiten! Schlappe neun Wochen – erholen können sich die Erwachsenen auch in den übrigen Monaten ...

Schöne Sommerferien!

