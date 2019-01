Schmerz, lass nach

Die Sicherheitsvorkehrungen werden immer umfangreicher, die Zahl der Opfer wird im Rennsport (konträr zum Touristenskilauf) nicht kleiner. Diese Feststellung ist nicht neu, spätestens seit dem Damen-Training in Pozza die Fassa aber wieder brutal aktuell. Seit nach Stephanie Brunner auch Anna Veith den italienischen Skiort deprimiert verlassen hat.

Veith, 29, fällt für die WM in Åre aus, ohne in Pozza di Fassa gestürzt zu sein. Ihr rechtes Knie streikt folgenschwer. Das mehrfach operierte Kniegelenk hatte der Olympiasiegerin schon einmal eine lange Zwangspause beschert. Veith wurde in der Tiroler Klinik Hochrum operiert, wo einander Skipatienten die Türschnalle in die Hand geben.