Die Platin-ROMY fĂŒr das Lebenswerk geht an einen, dessen Berufsbezeichnung in KreuzwortrĂ€tseln mit „Blödelbarde“ angegeben wird. Und womit? Mit Recht. Otto Waalkes hat den Deutschen das Blödeln beigebracht. In Österreich fiel sein ebenso brachialer, wie schlauer Humor sowieso auf fruchtbaren Boden. Wer Dinge vortrĂ€gt wie „Großhirn an Faust: Ballen! Milz an Großhirn: Soll ich mich auch ballen?“ verdient hemmungslose Zuneigung.

Im Interview mit der KURIER-freizeit sagt Otto ĂŒber die Kraft des Humors: „Gegen rohe Gewalt musste ich mich schon in der Schule wehren, da war ich klein und schmĂ€chtig und das ideale Opfer fĂŒr die stĂ€rkeren Kameraden. Vielleicht habe ich deshalb meine Form von Schlagfertigkeit und Komik entwickelt.“ Das ist eine schöne Erinnerung daran, dass Schlagfertigkeit mĂ€chtiger sein kann als Schlagen. Ansonsten weiß Otto, was die Welt braucht: „LibertĂ©, EgalitĂ©, OstfriesentĂ©.“