Rudi ist Geschichte. Rudi, der Radiohund. Ö1 hat eine neue Struktur bekommen. Dabei ist man – nein, noch nicht auf den Hund – aber zum Schluss gekommen, dass der Hund ein Auslaufmodell ist. 21 Jahre sind ein schönes Alter für einen Vierbeiner. „Rudi! Radio für Kinder“ vermittelte seit 2003 jeden Nachmittag die Welt in, wie man hoffte, kindgerechter Weise. Ein hehres Anliegen gewiss, aber die Sendung hatte, vorsichtig ausgedrückt, nicht nur Fans. Denn der Hund, der die Hörer mit den Worten „Kinder, Damen, Herren und Welpen“ begrüßte, brachte sich stark in die Sendung ein. Unter anderem bellend. Rudis Erfinder Rainer Rosenberg wusste, dass das Bellen und die altkluge Fragerei des Hundes umstritten waren. Aber oft heißt es ja, polarisieren sei gut. Jetzt hat der rasenden Reporterhund genug polarisiert, er wurde in Pension geschickt. Nicht allen wird er fehlen. Man darf ihm trotzdem anständige Knackerversorgung in der Hundepension wünschen.