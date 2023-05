KĂŒrzlich war in einem ORF-Bericht ĂŒber ein Spiel der zweiten heimischen Liga zu hören: „Es blieb beim torlosen null zu null.“

Da sage noch einer, der österreichische Fußball sei langweilig. Offenbar gehen torlose Spiele bei uns nicht zwingend 0:0 aus. Manchmal gibt es vielleicht ein torloses 3:1 oder ein torreiches 0:0.

Apropos Sport: Der Formel-1-Grand-Prix in Imola musste wegen der Überflutungen in Norditalien abgesagt werden. Die halbe Strecke und das Fahrerlager stehen unter Wasser. Derzeit könnte man in Imola höchstens Ruder- oder Segelregattas austragen, aber kein Autorennen.

Die Geschichte hat Symbolwert: Ausgerechnet das große PS- und Abgasspektakel fĂ€llt dem Klimawandel zum Opfer. Denn dass der Klimawandel extreme Wetterereignisse verursacht, das bezweifelt in der Wissenschaft niemand mehr.