Welche Freiheitsbeschränkungen darf ein Pflegeheim anordnen?

Liebe Frau O., wenn eine Betreuung zu Hause zur Sicherheit der Betroffenen nicht mehr möglich ist, ist eine professionelle Betreuung in einem Pflegeheim sicher eine sehr gute Alternative. Welche Voraussetzungen für Freiheitsbeschränkungen in Alten- und Pflegeheimen, in denen mindestens drei psychisch kranke oder geistig behinderte Menschen ständig betreut oder gepflegt werden, zulässig sind, regelt das Heimaufenthaltsgesetz.

Freiheitsbeschränkungen sind ein massiver Eingriff in die Persönlichkeitsrechte eines Menschen. Der Schutz der persönlichen Freiheit ist dabei sehr wichtig. Die Menschenwürde muss daher unter allen Umständen gewahrt bleiben.