Mama will ins Pflegeheim – worauf müssen wir achten?

Liebe Frau R., wenn eine Betreuung zu Hause nicht mehr möglich ist und eine Übersiedlung in ein Pflegeheim dem ausdrücklichen Wunsch der Person entspricht, ist das sicherlich eine gute Idee. Das Heimvertragsrecht ist in ganz Österreich einheitlich geregelt. Demnach muss den Bewohnern ein gleich hoher Anteil ihrer Pension verbleiben und muss ihnen auch ein Taschengeld in der Höhe von zehn Prozent der Pflegestufe 3 zur Verfügung stehen. Österreichweit gleich sind auch die Bestimmungen, welche Berufsgruppen welche Unterstützung der Bewohner leisten dürfen.

In jedem Bundesland eigenständig geregelt ist die Personalausstattung in einem Pflegeheim. Welche Größe ein Zimmer haben muss oder auch wie viele Betreuer und Pfleger für jeden Bewohner da sein müssen, kann daher unterschiedlich sein. Da diese Rahmenbedingungen für das Wohlbefinden der Bewohner sehr wichtig sind, sollte die Wahl des konkreten Pflegeheims gut überlegt sein. Am besten ist es natürlich, wenn der oder die zukünftige Heimbewohnerin das Pflegeheim im Vorfeld selbst aussuchen kann.