Reifenplatzer auf der Autobahn: Wie verhalte ich mich richtig?

Liebe Frau W., da hatten Sie aber wirklich riesiges Glück, dass dieser Unfall so glimpflich ausgegangen ist. Ein Autounfall, besonders auf der Autobahn kann sowohl für den Fahrer, als auch die anderen Insassen schlimme Folgen haben. Gerade im ersten Schock verhalten sich Lenker und Insassen eines verunfallten Fahrzeugs oft falsch. Dadurch gefährden sie dann sich und andere Verkehrsteilnehmer. Jedes verunfallte oder beschädigte Auto, das auf einer Fahrbahn stehen bleibt, stellt eine große Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer dar. Sie sollten daher immer dafür sorgen, dass das verunfallte Auto so schnell wie möglich von der Autobahn entfernt wird.

Bei einer Panne auf der Autobahn sind Sie daher verpflichtet, nach Möglichkeit das Fahrzeug auf dem Pannenstreifen oder einem Parkplatz zum Stehen zu bringen. Wie bei jeder Panne müssen Sie dann zuerst die Warnblinkanlage einschalten und sich die Warnweste anziehen. Das Aufstellen eines Pannendreiecks ist nicht zwingend notwendig. Es muss nur dann aufgestellt werden, wenn das Fahrzeug an einer unübersichtlichen Stelle, bei witterungsbedingter schlechter Sicht, Dämmerung oder Dunkelheit oder in einem schlecht beleuchteten Tunnel zum Stillstand kommt. Auch dann, wenn das Fahrzeug teilweise in die Fahrbahn ragt, muss ein Pannendreieck aufgestellt werden.

Beim Aussteigen müssen Sie bereits eine Warnweste tragen. Auf einer Autobahn oder auf einer Autostraße ist das Tragen einer Warnweste für den Lenker unabhängig von den Sichtverhältnissen immer vorgeschrieben, sobald er das Fahrzeug verlässt. Auf der Autobahn sollte keine Person im Auto bleiben, während sie auf die Polizei oder Pannenhilfe wartet. Es ist daher sinnvoll, für alle Insassen Pannenwesten mitzuführen, vor allem auch für Kinder. So können sich im Falle einer Panne auf der Autobahn alle Insassen hinter den Leitplanken in Sicherheit bringen. Niemals sollte man die Fahrbahn betreten.