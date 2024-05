Was versteht man unter einem "grünen" Mietvertrag?

In Österreich gibt es, wie auch in vielen anderen europäischen Ländern, keine Definition eines „grünen“ oder auch umweltfreundlichen Mietvertrags. Ganz generell versteht man darunter Mietverträge mit speziellen Regelungen, die dem Umweltschutz dienen. Diese können sowohl den Vermieter als auch den Mieter dazu verpflichten oder anregen, gewisse Maßnahmen zu setzen, um beispielsweise den Energieverbrauch zu senken. Auch der Austausch von Verbrauchsdaten zur Ermittlung von Verbrauchsdaten ist oft Bestandteil eines „grünen“ Mietvertrags.

In der Regel dienen „grüne“ Mietverträge der Verbesserung der Gesamtenergieeffizienz eines Gebäudes. Zudem führen viele umweltfreundliche Maßnahmen, wie etwa die Begrünung der Außenfassade, nicht nur zu besserem Raumklima, sondern kühlen das Gebäude an heißen Sommertagen auch noch. Die vertragliche Möglichkeit, solche Maßnahmen umzusetzen, ist daher meist im Interesse beider Vertragsparteien: Mieter und Vermieter. Gerade aber bei Verpflichtungen, die zumindest in einem ersten Schritt zu (höheren) Kosten führen, herrscht oft Unstimmigkeit über die Tragung dieser. Beim Abschluss ist daher zu beachten, welche Partei bestimmte Maßnahmen auch auf Kosten der anderen Partei umsetzen darf und wofür eine zusätzliche Zustimmung erforderlich ist.