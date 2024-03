Meine Mitarbeiterin wird Mutter – was ist zu beachten?

Gefahrenevaluierung

Sie müssen evaluieren, ob es in Ihrem Betrieb Gefahren für die Sicherheit und Gesundheit von werdenden Müttern gibt. Diese Pflicht besteht bereits ab dem Zeitpunkt, ab dem ein bestimmter Arbeitsplatz von einer Frau besetzt wird. Sie sollen nämlich in der Lage sein, unmittelbar nach Meldung einer Schwangerschaft die notwendigen Maßnahmen zur Gefahrenverhütung zu setzen. Als solche Maßnahme kommt z. B. die Änderung der Beschäftigung, die Umgestaltung der Arbeitsbedingungen oder der Wechsel des Arbeitsplatzes in Betracht. Alle diese Änderungen müssen sich aber immer im Rahmen des Dienstvertrags bewegen – andernfalls müsste sie die Mitarbeiterin nicht akzeptieren. Das Ergebnis der Evaluierung sowie allenfalls zu ergreifende Maßnahmen sind schriftlich in den Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumenten festzuhalten. Im Übrigen muss es der Mitarbeiterin ermöglicht werden, sich unter geeigneten Bedingungen hinzulegen und auszuruhen. Gibt es in ihrem Unternehmen keinen geeigneten Arbeitsplatz, so wäre die Schwangere freizustellen.