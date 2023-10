Wie kann ich Strom aus Photovoltaik gemeinschaftlich nützen?

Energiegemeinschaften haben zudem den Vorteil, dass man Netzzugang erhält, ohne als Stromlieferant zu gelten. Das bedeutet, dass man als Netzeinspeiser grundsätzlich nicht den strengen regulatorischen Bedingungen eines Stromlieferanten unterliegt, da sich Energiegemeinschaften konzessionierter Netzbetreiber zu bedienen haben.

Vor Gründung einer Energiegemeinschaft sollte man sich überlegen, in welcher Form man diese gründen darf bzw. möchte. Energiegemeinschaften müssen Rechtspersönlichkeit haben und dürfen nicht auf Gewinn gerichtet sein. Vereine sind aufgrund der einfachen Gründung, relativ geringen Kostenbelastung und einfachen Ein- und Austrittsmöglichkeit der Mitglieder eine naheliegende Option. Genossenschaften oder Kapitalgesellschaften (z. B. GmbHs) wären u. a. jedoch ebenso möglich. Mitglieder können (mit gewissen Ausnahmen) Privat- als auch juristische Personen sein. Um den konkreten Verbrauch bzw. die Produktion pro Teilnehmer einer Energiegemeinschaft messen und zuordnen zu können, müssen Teilnehmer einer Energiegemeinschaft jeweils über einen „Smart-Meter“ verfügen. Dieser ist vom Netzbetreiber zu installieren. Der Netzbetreiber kann jedoch bereits vor Gründung einer Energiegemeinschaft hilfreiche Informationen liefern (bzw. ist dazu sogar verpflichtet), da es insbesondere bei einer EEG wichtig ist zu wissen, an welcher Trafostation bzw. an welchem Strang im Umspannwerk die jeweiligen Teilnehmer angeschlossen sind.

Mag. Patricia Backhausen, MSc ist Rechtsanwältin im Bereich M&A / Digital Industries bei DORDA.