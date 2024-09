Was kann man bei störendem Hundegebell tun?

Liebe Frau L., bellende Hunde in der unmittelbaren Nachbarschaft sind immer lästig. Sie haben selbstverständlich ein Anrecht darauf, ihr Zuhause möglichst ungestört zu genießen. Lärm kann die entspannte Nutzung Ihres Zuhauses empfindlich stören und muss nicht uneingeschränkt toleriert werden.

Unzulässige Lärmbelästigung liegt vor, wenn der Lärm das für den Wohnort gewöhnliche Maß überschreitet und die Benutzung des Grundstückes wesentlich beeinträchtigt. Hinzuziehende Nachbarn müssen sich also an die herrschenden Umstände anpassen. Wer neben ein Nachtlokal oder einen Vergnügungspark zieht, muss Musik oder Kinderlärm eher aushalten, als jemand, der in einer ruhigen Wohngegend lebt. Während der Ruhezeiten muss nur sehr wenig Lärm geduldet werden. Auch in dieser Zeit muss es aber nicht völlig still sein, der Maßstab ist nur strenger. Die konkreten Ruhezeiten sind von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich geregelt. In Wien dauert die Ruhezeit von 22 bis 6 Uhr. In vielen Gemeinden gibt es aber auch Ruhezeiten zu Mittag oder spezielle Ruhezeiten am Wochenende.

Lautes Hundebellen kann, muss aber nicht immer eine unzulässige Lärmbelästigung darstellen. Vereinzelndes Bellen ist zu tolerieren, sehr häufiges und durchgängiges Hundebellen muss aber nicht geduldet werden. Grundsätzlich ist dabei ein objektiver Maßstab anzulegen. Das Gericht muss dabei feststellen, was ein durchschnittlicher Mensch als störend empfinden würde.