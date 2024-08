Die Pauschalreise war ein Fiasko – Was kann ich jetzt tun?

Die Beurteilung der Mängel ist immer eine Einzelfallentscheidung. Zur ungefähren Einschätzung der Erfolgschance und Höhe der Entschädigungen können Sie die Zak-Reisepreisminderungstabelle heranziehen. Sie ist kostenlos im Internet verfügbar und bietet einen Überblick über vergangene Gerichtsentscheidungen. Sie enthält auch eine Tabelle zur Judikatur zum Schadenersatz für entgangene Urlaubsfreude und kann auch hier eine Orientierungshilfe bieten. Dabei handelt es sich um eine verschuldensunabhängige Entschädigung für jeden Reisenden, nicht nur den Vertragspartner des Veranstalters, bei besonders erheblichen Mängeln. Auch das ist letztlich immer eine Einzelfallbetrachtung.

Bezüglich der Lage des Hotels wurde in einem vergleichbaren Fall, in dem ebenfalls fälschlicherweise eine Lage an einer Lokalmeile angepriesen war, bereits 35 % Preisminderung zugesprochen. Nach der „Frankfurter Tabelle“, die auch in Österreich herangezogen werden kann, kann bei Verlegung von zwei Doppelzimmern in ein Viererzimmer mit 20-30 % Preisreduktion gerechnet werden. Bei Unbenutzbarkeit des Swimmingpools wurden in Österreich bereits 10 % Minderung zugesagt. Entgangene Urlaubsfreude wurde in der Vergangenheit bei Zusammenlegung in ein enges Vierbettzimmer bejaht, sowie jedenfalls bei Anspruch auf eine Preisminderung um 50 %.

Rechtsanwältin Dr. Maria In der Maur-Koenne beantwortet juristische Fragen zu praktischen Fällen aus dem Reich des Rechts.