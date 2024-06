Neue Freundin soll den Großteil erben – wie regle ich das?

Lieber Herr L., gerade in komplizierteren Familienverhältnissen ist es besonders wichtig, sich Gedanken über den Nachlass zu machen. Es bedarf daher für die Regelung Ihrer Wünsche ein Testament.

Wenn Sie keine gültige Erklärung Ihres letzten Willens hinterlassen, kommt die gesetzliche Erbfolge zum Zug. Mit der Scheidung endet das gesetzliche Erbrecht der Ehegatten, weshalb Ihre Ex-Frau keinen Anspruch hätte. Die Lebensgefährtin würde hier erst zum Zug kommen, wenn es keine anderen gesetzlichen Erben gibt. Ihre Kinder würden somit alles erben.

Um Ihre gewünschten Folgen herzustellen, ist daher ein Testament notwendig. In einem solchen können Sie über die Erbfolge verfügen. Die einfachste Möglichkeit ist das handschriftliche Testament. Hierbei müssen Sie den ganzen Text eigenhändig schreiben und unterschreiben. Wenn Sie ihr Testament hingegen etwa am Computer schreiben, gilt es bereits als fremdhändig. In diesem Fall müssen Sie den Text in Gegenwart von drei gleichzeitig anwesenden Zeugen unterzeichnen und diese müssen unter Hinweis auf ihre Zeugenschaft ebenfalls unterschreiben. Außerdem müssen Sie eine handschriftliche Bekräftigung hinzufügen, dass es sich tatsächlich um Ihren letzten Willen handelt.