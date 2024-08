Neue EU-Regeln für Dienstverträge – was ist zu beachten?

Liebe Frau K., ja, das stimmt grundsätzlich. Hintergrund ist die Umsetzung der EU-Transparenz-Richtlinie, mit der u. a. der notwendige Inhalt eines Dienstzettels erweitert wurde. Die entsprechende Änderung ist am 28. 3. 2024 in Kraft getreten und gilt für alle ab diesem Zeitpunkt neu ausgestellten Dienstzettel. In der Praxis ist es üblich, anstelle der Ausstellung eines Dienstzettels einen Dienstvertrag zu vereinbaren. Das ist in Ordnung und kann so beibehalten werden, solange der Dienstvertrag alle Punkte enthält, die sonst Teil des Dienstzettels sein müssten.

Welche Punkte sind nun neu? Sitz des Unternehmens: Diese Voraussetzung ist formal neu, war aber schon bislang meist Teil des Dienstzettels (oder Dienstvertrags). Kurze Beschreibung der Tätigkeit des Dienstnehmers: Die bloße Funktionsbezeichnung (z. B. Arbeiter, Angestellter) genügt nicht, es sollten zumindest die wichtigsten Tätigkeiten beispielhaft ergänzt werden. Alternativ ist es freilich auch möglich, dem Dienstvertrag eine eigene Jobbeschreibung als Anlage anzuschließen. Art der Entgeltauszahlung: In der Regel wird das Entgelt auf ein vom Arbeitnehmer bekannt zu gebendes Konto überwiesen – es könnte aber z. B. auch in bar gezahlt werden. Hinweis auf das einzuhaltende Kündigungsverfahren: Die Reichweite dieses Punkts wird aktuell noch diskutiert. Jedenfalls sollte ein Verweis auf die gesetzlichen Bestimmungen ergänzt werden, in Betrieben mit Betriebsrat also insbesondere ein Verweis auf den allgemeinen Kündigungsschutz gemäß § 105 Arbeitsverfassungsgesetz. Gegebenenfalls sind zusätzlich Angaben über die Vergütung von Überstunden, die Bedingungen für die Änderung von Schichtplänen, ein allfälliger Anspruch auf eine vom Arbeitgeber bereitgestellte Fortbildung sowie Dauer und Bedingungen einer allfälligen Probezeit zu ergänzen.