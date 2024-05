Meine 16-jährige Tochter will schon arbeiten – darf ich mitreden?

Meine 16-jährige Tochter würde sich gerne neben der Schule etwas dazuverdienen, da sie sich einen Hamster wünscht. Sie besucht eine Halbtagsschule und möchte an zwei Nachmittagen in der Woche in einem Café arbeiten. Einerseits bin ich dagegen, dass sie sich ein Haustier zulegt, weil es viel Verantwortung und Zeit benötigt. Außerdem wäre es mir lieber, sie würde sich bis zur Matura voll und ganz auf die Schule konzentrieren, anstatt zu arbeiten. Habe ich hier nicht ein Mitspracherecht, wenn es darum geht, ob meine Tochter arbeitet und Haustiere hat?

Gerlinde K., Tirol