Mein Nachbar grillt unter meinem Balkon – was kann ich tun?

Ganz generell kann das Grillen auf dem Balkon in der Hausordnung oder im Mietvertrag ausgeschlossen bzw. eingeschränkt werden. Auch nachbarrechtliche Anforderungen sind dabei zu beachten. Hier gilt, dass das Nachbarrecht das Nutzungsrecht (welches auch für die Mieter gilt) insofern einschränkt, da es die Nutzung des Eigentumsobjektes an einen ortsüblichen Standard knüpft. Darunter fällt auch das Grillen am Balkon.

Grillt ein Mieter ab und zu, dann wird das in aller Regel ortsüblich sein. Immerhin ist grillen überall dort „ortsüblich“, wo Menschen wohnen. Die Ortsüblichkeit bemisst sich dabei nach den tatsächlichen Verhältnissen in der maßgebenden Umgebung. Ein generelles Untersagen des Grillens wird daher aus rechtlicher, aber nicht zwingend auch aus vertraglicher Sicht nicht zielführend bzw. möglich sein. Dies gilt selbst dann, wenn es gelegentlich in einem geringen Ausmaß zu Grillgeruch und Rauch am eigenen Balkon kommt.

Anders ist das allerdings dann, wenn die durch das Grillen verursachte Lärm- und Geruchsbelästigung nach den örtlichen Verhältnissen das gewöhnliche Maß überschreiten und die ortsübliche Benutzung der Wohnung wesentlich beeinträchtigen. Hier wird auf das Empfinden eines Durchschnittsmenschen abgestellt. Die Lärm- und Geruchsbelästigung muss so auffällig und störend sein, dass bspw. das Fenster nicht offengelassen werden kann, weil sonst der Rauch in die eigene Wohnung eindringt. Für die Beurteilung ist die Jahreszeit, die Lage, das Stockwerk, in dem gegrillt wird, aber auch die Art des Grillers, also Gas, Elektro, Kohle o.ä. heranzuziehen. Auch die Uhrzeit ist relevant. Ein ansonsten ortsübliches, und außerhalb der Ruhezeiten zu tolerierendes Grillen, stellt in der Nacht im Hinblick auf die Nachtruhe eine beeinspruchbare Beeinträchtigung dar. Weiters ist für die Beurteilung der Ortsüblichkeit auch auf die Häufigkeit des Grillens abzustellen.