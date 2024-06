Arbeitgeber stimmt meinem Urlaubswunsch nicht zu – was tun?

Ich möchte Ende September zwei Wochen mit meiner Frau nach Amerika fliegen. Mein Arbeitgeber besteht aber auf dem durch Betriebsvereinbarung festgelegten Betriebsurlaub in den ersten beiden Augustwochen und stimmt meinem Urlaubswunsch nicht zu. Was kann ich tun? Hans S., NÖ

Lieber Herr S.,

grundsätzlich ist der konkrete Urlaubszeitpunkt stets zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu vereinbaren. Dabei sind (i) die Erfordernisse des Betriebes und (ii) Ihre Erholungsmöglichkeiten zu berücksichtigen. Das gilt auch für einen Betriebsurlaub. Allgemeine Grundsätze betreffend den Urlaubsverbrauch können zwar mittels Betriebsvereinbarung geregelt werden. Das betrifft aber eben nur allgemeine Richtlinien, wie z. B. den Prozess, wie der Jahresurlaub vereinbart wird. Ein konkreter Urlaubszeitpunkt kann gerade nicht wirksam durch eine Betriebsvereinbarung festgelegt werden.

Eine individuelle Vereinbarung des Betriebsurlaubs wäre – in bestimmten Grenzen – aber sehr wohl denkbar und kann z. B. auch vorweg im Dienstvertrag erfolgen. Wichtig ist dabei, dass Sie weiterhin über einen ausreichend großen Teil Ihres Urlaubsanspruchs frei disponieren können. Das bedeutet konkret, dass Ihnen zumindest der halbe Urlaubsanspruch (in der Regel also 2,5 Wochen) zur freien Verfügung stehen sollte. Auch die konkrete Lage des Betriebsurlaubs ist relevant: Stimmt sie mit den üblichen Urlaubsgewohnheiten überein, wird die Vereinbarung in der Regel zulässig sein. Typischerweise ist die Vereinbarung eines zweiwöchigen Betriebsurlaubs im Juli oder August daher problemlos möglich. Wie eingangs erwähnt, muss es aber eine individuelle Vereinbarung mit Ihnen sein. Eine entsprechende Betriebsvereinbarung ist unwirksam.