Mein Ex-Mann heiratet wieder – reduziert das die Alimente?

Sie schreiben weiter, dass Sie vor allem in Ihrer Pension auf den nachehelichen Unterhalt angewiesen sein werden, da Ihre Pension sehr gering ausfallen wird. Dazu möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass ein nachehelicher Unterhaltsanspruch auf eine etwaige Ausgleichszulage angerechnet werden wird. Sollten Sie daher einen so geringen Pensionsanspruch haben, dass dieser durch eine Ausgleichszulage auf die sogenannte Mindestpension aufgestockt würde, würde Ihr nachehelicher Unterhaltsanspruch lediglich die Höhe der Ausgleichszulage vermindern. Ihnen stünde daher im Ergebnis nicht mehr Geld monatlich zur Verfügung, als ohne den nachehelichen Unterhalt. Vielmehr würde sich das Ihnen in der Pension zur Verfügung stehende Geld dann aus drei Teilen, nämlich aus Ihrem eigenen Pensionsanspruch, Ihrem nachehelichen Unterhaltsanspruch und einer dann allenfalls noch notwendigen Ausgleichszulage, zusammensetzten. Die Gesamtsumme würde allerdings immer nur die Höhe der Mindestpension ergeben. In der Pension hilft Ihnen der nacheheliche Unterhaltsanspruch daher nur dann zu tatsächlich mehr verfügbaren Geldmitteln, wenn Sie eine eigene Pension über der Mindestpension beziehen werden. In diesem Fall stünde Ihnen zusätzlich zu Ihrer eigenen Pension dann auch der nacheheliche Unterhalt zur Verfügung.

Rechtsanwältin Dr. Maria In der Maur-Koenne beantwortet juristische Fragen zu praktischen Fällen aus dem Reich des Rechts.