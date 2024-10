Mein Ex-Freund belästigt mich über Whatsapp: Was kann ich tun?

Liebe Frau J., unerwünschte Kontaktaufnahmen nach der Beendigung einer Beziehung sind ein typischer Fall von Stalking und können daher einen unzulässigen Eingriff in die Privatsphäre darstellen. So unangenehm das sein mag, ist es daher wichtig, die Nachrichten zu speichern und Kontaktaufnahmen zu notieren, um sie später als Beweise vorlegen zu können. Das Recht auf Privatsphäre kann verletzt sein, wenn die Kontaktaufnahme in Art, Grund und Umfang eine Intensität erreicht, die den Rahmen des Verträglichen sprengt. Eine allgemeine Schwelle, ab wann eine einseitige Kontaktaufnahme zu einer Verletzung des Rechts auf Privatsphäre führt, gibt es nicht.

Wie Sie richtig ausführen, wird es einen Unterschied machen, ob die häufigen Kontaktaufnahmen direkt nach dem Ende der Beziehung stattfinden oder noch Monate andauern. Bereits entschieden wurde, dass jedenfalls mehrere tägliche Anrufe und SMS über einen Zeitraum von zwei Monaten einen unzulässigen Eingriff in die Privatsphäre darstellen. Weiter hat der Oberste Gerichtshof bereits entschieden, dass auch 15 SMS pro Monat über einen Zeitraum von eineinhalb Jahren, wobei zusätzlich auch noch der Kontakt zur Mutter des Ex-Partners gesucht wurde, eine beharrliche Verfolgung darstellt. Eine besondere Beharrlichkeit wurde vor allem auch darin gesehen, dass das Verhalten auch rund eineinhalb Jahre nach Auflösung der Beziehung noch immer anhielt.