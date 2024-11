Kann eine Mediation im Rahmen einer Scheidung helfen?

Liebe Frau P., tatsächlich werden mit Abstand die meisten Ehen in Österreich einvernehmlich geschieden. Das liegt jedoch natürlich nicht daran, dass bei diesen Trennungen keine Konflikte vorliegen. Vielmehr wird meist dazu geraten, da die Ehepartner so bessere Lösungen gemeinsam erarbeiten können, anstatt letztlich tatsächlich einer richterlichen Entscheidung „ausgeliefert“ zu sein. Auch ist es oft die kostengünstigere Variante, auch wenn eine Rechtsberatung bei jeder Art der Scheidung dringend zu empfehlen ist.

Die einvernehmliche Scheidung ist in § 55a EheG geregelt. Voraussetzung ist einerseits, dass beide Partner die Scheidung wollen. Außerdem muss die eheliche Lebensgemeinschaft seit mindestens sechs Monaten aufgehoben sein und die Partner müssen die unheilbare Zerrüttung der Ehe zugestehen. Oft herrscht Verwirrung über die Aufhebung der Lebensgemeinschaft. Das bedeutet nicht, dass Paare nicht mehr gemeinsam wohnen dürfen. Vielmehr geht es darum, getrennt zu leben und dass kein Wille mehr auf Fortbestehen der Partnerschaft vorhanden ist. In Bezug auf den Auszug ist sogar Vorsicht geboten: Aus der gemeinsamen Ehewohnung auszuziehen, kann eine schwere Eheverfehlung darstellen, was bei einer strittigen Scheidung zu Problemen für den ausgezogenen Partner führen kann.

Um sich vor Gericht einvernehmlich scheiden zu lassen, muss eine Einigkeit über die wesentlichen Scheidungsfolgen vorliegen. Das betrifft die Aufteilung des Vermögens, gegenseitige Unterhaltsansprüche und bei Vorhandensein von Kindern die Klärung der Obsorge sowie Fragen zu Kontaktrecht und Kindesunterhalt. Eine Mediation kann eine hilfreiche Stütze sein, um Kompromisse bezüglich dieser Fragen zu finden.