Ich möchte jetzt mehr radeln – was ist alles zu beachten?

Liebe Frau A.,

es ist im Straßenverkehr immer wichtig, sich mit den geltenden Regelungen auseinanderzusetzen, das gilt natürlich nicht nur für das Autofahren, sondern auch für das Radeln.

Als Erstes ist die regelkonforme Ausstattung des Rades zu überprüfen. Es müssen zwei Bremsvorrichtungen vorhanden sein, ein heller Scheinwerfer und Rückstrahler vorne, ein rotes Rücklicht und Rückstrahler hinten sowie gelbe Rückstrahler an den Pedalen. Sehr zu empfehlen, wenn auch für über 12-Jährige nicht verpflichtend, ist außerdem ein Fahrradhelm, der vor schweren Kopfverletzungen im Straßenverkehr schützen kann. Außerdem sollte möglichst helle Kleidung getragen werden, um besser sichtbar zu sein.

Als Nächstes ist es wichtig, zu wissen, wo (nicht) gefahren werden darf. Vorrangig sind Begegnungszonen und Radfahranlagen, also zum Beispiel Radwege oder Radfahrstreifen, für Fahrräder vorgesehen. Nur wenn solche nicht vorhanden sind, dürfen Sie auch auf der Fahrbahn fahren. Bei Fußgängerzonen ist stets die Beschilderung zu beachten. Gleiches gilt für Einbahnstraßen, wo es aber manchmal Ausnahmen für Radfahrer gibt. Nur in Wohnstraßen dürfen Sie jedenfalls auch ohne Beschilderung gegen die Einbahn fahren? Fahren am Gehsteig ist verboten, außer für Kinderräder in Begleitung eines Erwachsenen. Ebenso ist das Fahren auf Autobahnen, Autostraßen und Schutzwegen verboten.