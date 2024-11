Goldener Herbst – aber was darf ich im Wald überhaupt machen?

Im Herbst gehen wir manchmal im Wald bei uns in der Nähe spazieren. Als meine Mutter mit war, wollte sie unbedingt auch Pilze, Kastanien und sogar ein bisschen Holz zum Heizen sammeln. Da ich weiß, dass der Wald im Privatbesitz ist, war ich nicht sicher, ob wir das dürfen. Meine Mutter meint, das sei schon okay, das hat man immer schon so gemacht. Anfangs wollte ich gar nicht im Wald spazieren gehen, aber mein Mann hat mir länger versichert, dass das kein Problem sein sollte. Haben die beiden recht, kann man es einfach ignorieren, dass der Wald jemandem gehört?

Lena L., Kärnten