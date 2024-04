Der neue Saugroboter spinnt – wie kriege ich mein Geld zurück?

Ich habe mir einen Saugroboter gekauft, der aber offenbar defekt ist. Immer, wenn ich ihn anschalte, fährt er nach fünf Minuten zurück zur Ladestation, weil der Akku leer ist. Dadurch, dass der Roboter also nur fünf Minuten am Stück saugt, ist eine effiziente Reinigung kaum möglich. Als ich das Problem in dem Geschäft, wo ich ihn gekauft habe, schilderte, wurde mir allerdings gesagt, dass er doch sauge und somit seinen Zweck erfüllt. Mit dem Sauger fange ich so allerdings nichts an. Wie kann ich denn mein Geld zurückbekommen?

Gerhard T., Wien