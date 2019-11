Rapid und die Ultras: Angst schießt keine Tore

Auch wenn Rapid seit elf Jahren auf einen Titel wartet – der Rekordmeister bleibt rekordverdächtig. Denn: Noch nie zuvor bekam eine Präsidentenwahl bei einem österreichischen Sportverein im Vorfeld so viel mediale Beachtung. Ja, in Ostösterreich muss der kuriose Eindruck entstehen, als wäre die Abstimmung bei den Grün-Weißen wichtiger als der Ausgang der Landtagswahl in der Steiermark.

2.500 (der 16.585) Rapid-Mitglieder meldeten sich schon vor Tagen an. Sie wollen live dabei sein, wenn in den Etagen 1 und 2 des Allianz Stadions über die Zukunft des populärsten Klubs abgestimmt wird. Um die ehrenamtliche Nachfolge von Präsident Michael Krammer, der in seiner Abschiedsrede noch einmal rhetorisch brillierte und Fehler zugab, rittern zwei Kandidaten:

Martin Bruckner, den sowohl Krammer als auch Ehrenpräsident Rudolf Edlinger als künftige Nummer 1 in Hütteldorf sehen wollen, zumal der keine personelle Änderungen vornehmen möchte.

Und Roland Schmid, der viel Neues verspricht und damit die Alt-Internationalen Hans Krankl, Peter Pacult, Herbert Feurer, Michael Konsel, Christian Keglevits und Kurt Garger hinter sich weiß.