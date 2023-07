Hie und da erreicht uns Leserpost mit der Bitte, es mit der regelmäßigen Erinnerung an Kommendes nicht zu übertreiben. Also nicht jeden Monat am ...

Ganz anderes Thema also: Urlaubszeit ist auch Psychologenzeit. Die erklärten uns nun, wie Familien und Paare konfliktfrei durch den Sommer kommen. Das kennen wir auch von den Feiertagen zu ... – pssst!

Ferienzeit ist auch Beschwerdenzeit: Jüngst klagte ein Urlauber den Reiseveranstalter, weil in der Früh das Meer weg war (Phänomen Ebbe). Das ist, als würde man den ausbleibenden Schnee einklagen in den Feiertagen zu ... – auch pssst!

Sommerzeit ist die Zeit der medialen Hitze-Tipps: Immer nur für ein paar Minuten in den Eiskasten setzen und keinen Pelzmantel in der Sonne tragen. Man trägt auch keine Badehose unterm Baum zu ... – jetzt aber pssst!

Jene Leser, die sich gerne erinnern lassen, wissen, worum’s geht. Und, pssst: Verraten Sie uns nicht.

