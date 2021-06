Polly Adlers Chaos de Luxe: „Unguided missiles”

Eine ,unguided missile’ ist nichts dagegen“, seufzte sie, und die Anstrengung, die ihr die lenkerfreie Rakete in Form ihres Ex-Mannes bereitete, stand F ins Gesicht geschrieben. Tatsächlich schreckte der jetzt auch nicht vor der ultimativen Perfidie zurück, indem er androhte, alles zu unternehmen, um das alleinige Sorgerecht für die Kinder durchzuboxen: „Er behauptet, ich würde sie wissentlich vernachlässigen, weil sie in der Schule Kopfläuse und keine gesunde Jause hatten.“ Lächerlich. Wie zig Mütter hatte auch ich einst den Preis eines Kleinwagens in Läuseschampoo angelegt, denn in der Schnöselschmiede des Fortpflanzes war oft L-Alarm.

Jetzt schluchzte F: „Ich wollte mich doch nur unaufgeregt trennen. Ich begreife diese Zerstörungswut nicht.“ Neid ist toxisch. Denn sie hatte alles, was der Raketen-Fritzi gerne hätte: Freunde, Verve, Witz, Erfolg. Das und die eigene Frustration waren sein Hass-Motor. Ich verstand Fs Irritation. Man kann diese Form primitiver Rache als halbwegs zivilisierter Mensch einfach nicht nachvollziehen. Ich hatte gerade ein ähnliches Erlebnis: Jemand, mit dem ich einfach nicht mehr arbeiten wollte, versucht sich gerade mit gefälschten Verleumdungsschreiben an mir zu rächen. Die nicht unkomische Komponente daran: Diese Briefe strotzen vor orthografischen Unebenheiten. Ich hatte mir kurz überlegt, mit denselben erbärmlichen Methoden zurückzuschlagen, stellte mir dann aber die Frage: Willst du dich auf diese Stufe der Jämmerlichkeit begeben?

Die Karma-Polizei pennt außerdem nicht, sprich ich bin – ohne jetzt eine Klangschalen-Fuffi zu sein – überzeugt davon, dass dieser seelische Morast irgendwann postwendend an den Absender zurückkommt. Jetzt hatte F einen philosophischen Geistesblitz: „Es gibt eine einzige Methode, um diesen traurigen Clown zu entwaffnen: Mitleid.“ Guter Plan, sehr guter Plan. Mitleid kostet außerdem soviel weniger Energie als Hass und macht mit Sicherheit auch einen besseren Teint.

