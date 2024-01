Politik in Strumpfhosen

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat

sein Kabinett umgebaut. Es ist zu erwarten, dass die bilateralen Beziehungen zwischen Frankreich und Österreich jetzt noch besser werden.

Grund ist die neue Kulturministerin. (Die alte war im Gegensatz zu Monsieur le Président kein großer Dépardieu-Fan.) Die Mitte-Rechts-Politikerin Rachida Dati hat große Sympathien für Österreich. Die hat sie bisher in Form von Strumpfhosen zum Ausdruck gebracht. Von 2007 bis 2009 Justizministerin, hat Dati ihr Repräsentationsbudget damals ordentlich überstrapaziert. Für Mode ging um dreißig Prozent mehr drauf,

als der französische Staatshaushalt vorsah.

Aus österreichischer Sicht halb so schlimm: Dati bevorzugte Nylonware der Vorarlberger Firma Wolford.

Insofern ist der Umbau der französischen Regierung eine wirklich schöne Sache in dieser an guten Nachrichten so armen Zeit.