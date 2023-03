Heute ist ĂŒbrigens der Welttag der Poesie. Die UNESCO will mit diesem Tag die sprachliche Vielfalt fördern, an poetische Ausdrucksformen erinnern sowie Dichter und Dichterinnen ehren.

Das ist eine gute Gelegenheit, an H. C. Artmann zu erinnern, der einmal in seiner „Proklamation des poetischen Actes“ postulierte, dass man Dichter sein könne, „ohne auch irgendjemals ein Wort geschrieben oder gesprochen zu haben“. Poesie als Haltung, nicht zwingend als schreiberische TĂ€tigkeit.

Ein poetischer Akt könnte es zum Beispiel sein, sich zu verlieben, wozu der FrĂŒhling ja reichlich Gelegenheit gibt. Verliebt zu sein, sagen Hirnforscher, fördert laut Studien die Lesegeschwindigkeit, wirkt stressmildernd und unterstĂŒtzt sogar die HeilungskrĂ€fte und das Immunsystem. Grund dafĂŒr ist das bei der Liebe ausgeschĂŒttete Hormon Oxytocin, eine wahre Gratis-Wunderdroge.

Übrigens: Gestern war der Welttag des GlĂŒcks.