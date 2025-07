Plädoyer für die Mitte

Diese Woche nun Österreichs Tennisasse bis Sonntag am neuen Oberpullendorfer Center Court! Sogar die U18- Europameisterschaften werden heuer noch dort ausgetragen. Österreich schaut gespannt in Richtung Mittelburgenland. Und das zurecht.

Die Mitte ist es, die alles zusammenhält. Die Mitte gibt dem Burgenland Halt und lässt es über sich hinauswachsen, bis auf 884 Meter: Die höchste Erhebung des Burgenlands, der Geschriebenstein, liegt ebenfalls im Bezirk Oberpullendorf. Und was dort in den kommenden Monaten an Events geplant ist (www.naturpark-geschriebenstein.at), dürfte auch Gäste aus dem Nördlichen, Südlichen – und von weiter her – anlocken.

Und diesen Samstag feiert der ORF Burgenland aus Anlass der Tennismeisterschaften ein Sommerfest in Oberpullendorf. Ab 18 Uhr im Sporthotel Kurz.

Oberpullendorf verwertet klar den eigenen Aufschlag zum Einstand Nord – Mitte – Süd.