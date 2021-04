Picknick auf dem Teppich

Experten gaben im KURIER Tipps, wie man im Lockdown feiern kann (und sagen Sie jetzt nicht, der Lockdown sei vorbei – der nächste Lockdown lauert schon darauf, uns in den Hintern zu beißen).

Also: Richtig feiern. Vereinfacht ausgedrückt: Man muss so tun, als ob. „Schaffen Sie sich schöne und sinnliche Erlebnisse“, rät ein Psychiater. Wir wäre es zum Beispiel mit einem Picknick auf dem Teppichboden? Zelten im Abstellraum? Oder einer Runde schwimmen in der Badewanne (bevorzugt vorher gesalzen)? Wenn man die Schuhe kreuz und quer durchs Vorzimmer stellt, kann man die Illusion erschaffen, Gäste zu haben. Lebt man alleine, kann man einmal in Ruhe mit sich selber streiten. Apropos alleine: Viele Paare lernen einander im Lockdown erst richtig kennen, manche sind schon wieder per Sie, oder haben getrennte Wohnungen (er in Graz, sie in Wien).

Man kann runde Geburtstage übrigens nachholen, sagen die Experten – und den 50er dann zum 80. feiern.