Party mit Fräulein Müller

Heute sind es sieben Hektar, einer davon wurde in den 1970ern mit der damals hippen Sorte Müller-Thurgauer bepflanzt. Sie reift früh und wurde oft Most, Sturm oder Jungwein. Aber: „Müller ist ein zarter ansprechender Charakter, der schnell gebrochen, dann ausdruckslos und fad wird“, weiß Zöller. Er setzt deswegen auf Maischegärung: „Die Kindheit verbringt sie mit allem, was an so einer Traube dran ist, Schale und Stängel. Nach einer ausgewachsenen Pubertät zieht sie los, sucht sich Freunde, grölt zu Lenny Kravitz und Nirvana ... “, schildert er. Klingt nach idealem Partygast, oder? Gar so wild wird es nicht: „Mild und weiche Struktur, Apfelkompott, Sternanis, Kräutertee, Gewürznelken, Birnenkerne, Hauch Litschi“, hab ich mir beim Verkosten notiert.