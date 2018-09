Paaradox: Willkommen im Nachtklub

SIE

Es ist so heiß, sagt er. Es ist so windig, sagt er. Es tut ihm der Kopf weh, sagt er. Das Gemüse ist so grauslich, sagt er. Ich will Schokolade, sagt er. Keine da, sagt er. Ich bin müde, sagt er. Ich muss schlafen, sagt er. Ja. Ja. Es wird nie fad mit dem Mann nebenan. Immer ist was. Zuletzt fokussierte sich dieses „Ist was“ auf eine Befindlichkeit, die ich Frühherbstmüdigkeit oder Spätsommertief nenne. Eine Hufnagl’sche Ermattung, die er gerne ins Treffen führt, wenn ich ihn um Teilhabe bitte – zum Beispiel an Entscheidungsprozessen, die ihn offenbar anöden. Denn von Banal-Projekten wie „Anschaffung neuer Bettwäsche“ oder „Umarrangieren der Blumentöpfe auf der Terrasse“ will er nicht tangiert werden. Stattdessen „Je suis fatigué“ – gähn, Dunkerlzeit.

Männliche Erschöpfung

Daher ging er dieser Tage auch ungewöhnlich früh zu Bett, nachdem er x-fach ein demonstratives Pfffuuuh, ich bin abnormal erschöpft geächzt hatte. Als ich gegen 22:05, zwei Minuten nach ihm, das Schlafzimmer betrat, lag da ein bis zu den Ohren eingemummelter Männerschädel, der pfeifende Geräusche von sich gab. Er schlief tief und fest. Nachts wachte ich auf. An meiner Seite keine Pfeif & Schnarch-Mumie, sondern gähnende Leere. „Ist er halt Lulu“, dachte ich. Weitere fünf Minuten noch immer nix. In solchen Momenten wird man als gute Ehefrau unruhig, sorgt sich und – steht auf. Ich schlapfte also ins Wohnzimmer, in dem Licht flackerte und „Plopp“-Geräusche zu vernehmen waren. Dazu hörte ich Ausrufe wie Bist du deppert, geil! und Yesss. Na schau: Müder Bär war um drei Uhr aufgestanden, um ein säähhr wichtiges Tennismatch zu sehen und hat rechtzeitig drauf g’schaut, dafür fit zu sein. Was man in solchen Momenten tut? Sehr, sehr deppert schauen – und dann: weiterschlafen.

