Paaradox: Wenn einer eine Reise tut ...

SIE

Errötend folg’ ich seinen Spuren – mein Rot kommt allerdings nicht davon, sondern davon: Zorn, Windstärke 5. Von Anfang an: Geschäftsreise, Gaby, ganz dringend!, tönte es durch die Wohnung. Oh. Ja. Ich weiß, was das bedeutet. Im Geiste (und nicht nur dort) lässt er dann alles liegen und stehen, um sich fortan nur auf sich, sich, sich und diesen Trip zu konzentrieren. Nach angemessener Hektik (Jössasna, das muss ich auch noch erledigen. Irrsinn!) ist er dann weg.

Koffer streicheln

Womit wir bei den Spuren sind. Da wären zwei Koffer sowie ein Bouquet an Reisetaschen, die er doch nicht genommen hat, weil… Was weiß ich, mir wurscht. Von allein in den Keller zurückgejettet sind sie nicht, sie stehen im Schlafzimmer herum – oder, wie der Mann nebenan es umdichten würde: Sie leisten dir Gesellschaft. Da lieg’ ich nun, und streichle vorm Einschlafen den Schalenkoffer, während meine Zehen mit Reisetaschenanhängern flirten. Leise hauche ich: Ihr Lieben, seid nicht traurig, dass er euch nicht mitgenommen hat. Dafür bin ja ich da, euer Vollkoffer. Berührend. Zumal auf der anderen Seite des Betts Textilien herumkugeln, die er ebenfalls nicht mitgenommen hat: Socken, Schal, T-Shirt, Pulli. Mit denen hier zu liegen, fühlt sich an, als würde ich in einer Herrenboutique campieren. Sei froh, jetzt hast du was zum Schnüffeln, wenn er nicht da ist, kichert die Freundin am Telefon. Sehr hilfreich. Zuvor muss ich mir aber leider noch überlegen, ob ich mir mit Augencreme die Zähne putzen soll. Der Mann hat leider alles an Zahnpasta mitgenommen. Im Geiste höre ich, wie er auf meinen Vorwurf reagiert: Glaubst, ich tu das absichtlich?

Natürlich nicht, Schatz. Das ist ja, was mir so Sorgen macht.

