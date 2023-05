Paaradox: Trio virale

Er

Meine Tochter, krank, ist bei meiner Frau, krank, eingezogen. Das hatte auf mich, krank, selbstverständlich Auswirkungen. Weil ich als männlicher Gastpatient von den zwei Frauen in demokratische Prozesse nur zum Schein – quasi aus einer Art familiären Verpflichtung heraus – eingebunden wurde. Herr Gustav, pumperlg’sund, war gegen die weibliche Phalanx leider keine Unterstützung, weil er für strategisch verabreichte Leckerlis vermutlich sogar auf eine Runde Hax’lheben verzichten würde. Gnä Kuhn hat die symbiotische Mami-Mädi-Firewall natürlich bestens vorbereitet. Indem sie vor lauter Freude, dass das gute Kind (hach, wie früher immer) umsorgt werden musste, die Geschütze eines Fünf-Sterne-Verwöhnprogramms auffuhr. Welche Bettwäsche hättest du denn gerne? Magst eine Kopfmassage? Soll ich dir einen Fruchtsalat mit deinen geliebten Nektarinen zaubern? Schon war die große, selbstständige Studentin die kleine, liebesbedürftige Maus von einst, die mit herzerweichenden Leidensblicken ihren Kuraufenthalt aus der Kategorie „Betreutes Gesundkuscheln“ genoss.

Keiltreiberei

So jemand stellt sich dann natürlich bei den wichtigen Fragen des Lebens („Was essen wir? Was schauen wir? Wer geht Gassi?) niemals gegen die Superdupermutter. Stattdessen wurde ich vom Duo Infernale mitleidig belächelt. Als ich im Heimkino nämlich bei der Film-Frage vor die Wahl zwischen Liebeskomödie, Liebeskomödie oder Liebeskomödie gestellt wurde und drohte, mich aus Protest am Fernseher festzukleben. Michael, sei nicht kindisch, sagte die Frau. Papi, du bist echt so lost, sagte die Tochter. Ich versuchte, durch Erinnerungen an die Zeit der Pubertät samt weiblicher Dauerfetzerei mit wechselseitigen Androhungen des sofortigen Auszugs, einen Keil in die Allianz zu treiben. Vergeblich. Die beiden Frauen knusperten in seliger Harmonie an ihren Reiswaffeln. Also tat ich, was Clint Eastwood auch getan hätte – lässig schweigen.

