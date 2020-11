Paaradox: Raritäten

Er

Man muss das im Gefühl haben. Und nach sehr vielen gemeinsamen Jahren habe ich es eben im Gefühl. Wann es gut wäre, ein Zeichen der Wertschätzung zu setzen. Einfach so. Da muss es sich gar nicht um ein schlechtes Gewissen handeln, weil ich trotz tagelanger Ankündigungen völlig darauf vergessen habe, das Paket von der Post zu holen (in dem sich jenes Fitness-Set befindet, das mir in ferner Zukunft garantiert wieder Schelte einbringen wird, weil ich es nicht endlich mit dem ganzen anderen Krempel aus dem Keller fortschaffe). Nein, wichtig ist ein besonderes Frohlocken ohne Anlass. Etwa einen Strauß Blumen schenken und mit ehelichem Augenzwinkern Dinge sagen wie der Romancier Nicolas Boileau-Despréaux: „Frauen sind mit Blumen bedeckte Klippen.“ Oder auch aus heiterem Himmel Überraschendes tun, wie den Staub unter dem Bett saugen (statt nur drum herum), ein Rezept aus dem Buch "Wahre Süchte? Hülsenfrüchte!" kochen, auf die Champions League verzichten (weil die Gruppe eh entschieden ist, was meine Frau aber nicht erfahren muss).

Adventbrimborium

Mitunter braucht es aber lediglich die richtigen Worte, um der Liebsten ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Und die Königsdisziplin ist es, ihr glaubhaft zu versichern, dass einer ihrer unzähligen Versuche des Missionierens Marke Mach’ Pranayama, indische Atemübungen sind super gegen Stress erfolgreich gewesen sei. In diesem Sinne betrat ich unser weihnachtlich (über-)dekoriertes Domizil, staunte sehr, ließ in meinem Kopf in Sekundenschnelle den epischen Film Gnä Christkind im Schmückglück ablaufen, um dann intuitiv für Stimmung zu sorgen. Erst sprach ich gedanklich zu mir (Werde Teil des Adventbrimboriums, und alles wird gut), und gleich darauf zu ihr: „Zugegeben, das schaut schon sehr gemütlich aus.“ Dann schnappte ich mir zwei oder drei oder 17 Vanillekipferln und war – zugegeben – mit mir und dem Leben sehr zufrieden.

