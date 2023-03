Paaradox: Putzig

Er

Es beginnt damit, dass meine Frau ein dramatisch prägendes Jetzt-oder-nie-Gen besitzt. Diese fast ungeduldige Entschlossenheit stellte mich im Laufe unserer Ehe vor zahllose Herausforderungen. Was vor allem daran liegt, dass bei mir an gleicher Stelle das Eh-aber-später-Gen eingebaut ist. Das führte einst dazu, dass wir in eine heftige Auseinandersetzung gerieten, weil sie eine lange ausgemachte Entrümpelung am Tag X unbedingt durchziehen wollte, obwohl es 35 Grad hatte und ich in meinem Schattendasein einen inneren Kampf führte, ob ich mich überhaupt zum Bierholen überwinden solle. Egal. In solchen Situationen will sie nicht hören: „Das Klumpert hat so lange gewartet, jetzt kommt’s auf ein paar Tage mehr auch nimmer an.“ So ein Verschieben verleitet sie zu einem speziellen Fatalismus: Ich seh’ schon, das wird nie was.