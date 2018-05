Paaradox: Nur keine Brösel

Sie

Es gab Brösel. Und zwar echte. Das hatte mit einer leichten Virusinfektion zu tun, die mich vor einigen Tagen unpässlich werden ließ. Immerhin 38 Grad Fieber, latente Übelkeit, Gliederschmerzen. Nach zwei Stunden Schlaf aber dann doch wieder eine Idee von Appetit. Konkret auf Zwieback. Also schickte ich den Mann nebenan in die Welt hinaus, um mir eine Packung davon zu organisieren. Da lief er, beflissen, wie er immer ist. Weil er sich sehr gerne als edler Retter inszeniert und ebenso gerne rückblickend vor größerem Publikum referiert, was er nicht alles unternommen hätte, um die Dramatik der Lage zu entschärfen. Dann klatschen alle und mein Sanitäter des Jahres ist glücklich.

Nanometer Zwieback

Diesmal hatte dieses Glück einen Haken. Ich nahm den Zwieback liegend ein, sprich: im Bett. Fehler! Hatte ich in meinem Delir tatsächlich seine Brösel-Phobie vergessen, die Parallelen zu meiner Spinnenphobie hat. Doch während ich erst ab einer gewissen Spinnengröße in Panik gerate, reicht bei ihm alleine die Idee, dass ein Nanometer (das ist bitte sehr, sehr, sehr klein) Zwieback-Brösel eventuell von meiner Bettseite auf seine springen könnte. Was es in seiner Fantasie auch garantiert tun würde, denn sind einmal irgendwo irgendwelche Brösel vorhanden, dann rotten sie sich aus seiner Sicht zum Killerangriff auf ihn zusammen. Also durchbrach ein entsetztes NEIN! die Stille des Krankenzimmers. Sowie ein Sofort raus aus dem Bett, hier wird sicher kein Zwieback geknabbert. Positiv zu erwähnen ist, dass genau das meinen Kreislauf wieder ankurbelte – danke, Dr. Hufnagl. Aber auch er geriet in Bewegung – noch am selben Abend überzog er das Bett neu und saugte das Schlafzimmer akribisch durch. Notiz an mich: Zwieback-Trick unbedingt merken!

