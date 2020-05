Paaradox: Leidenschaften

Er Ich gestehe, dass es durchaus fordernd sein kann, mit einem Sport-Koffer zusammenzuleben. Wenngleich ich ohnehin seit vielen Wochen keine Live-Übertragungen im Fernsehen mehr konsumieren darf, was sich etwa so anfühlt, als würde ich aufs Atmen verzichten. Daher gönne ich mir mitunter als Melancholiker Ausflüge in die Vergangenheit und sorge bei meiner Frau damit erst recht für *Kopftisch-Momente. Erst unlängst habe ich mir in der Nacht die Zusammenfassungen der letzten zwanzig Champions-League-Finali angesehen – quasi ein Fußballsnack als Betthupferl. In solchen Fällen sagt gnä Kuhn gerne Sätze, die mit „Solltest du nicht lieber ...?“ beginnen. Womit sie unmissverständlich zum Ausdruck bringt, dass eine TV-Wiederholung von Barcelona – Arsenal (2006, 2:1) auf ihrer Prioritätenliste irgendwo zwischen Wasserpumpenzange besorgen und Fangerlspielen mit Laufkäfern liegt.

Lektüre-Lust

Daher kann ich mich auf ihr „Solltest du nicht lieber ...?“ (Essigreiniger kaufen, die Vorhangstange reparieren, in dich gehen) verlassen. Dem entgegne ich mit der genau gleichen als Vorschlag getarnten Aufforderung: „Solltest du nicht lieber ein Kochbuch lesen?“ Den Folgesatz „Statt mir einen Erledigungstanz zu machen“ lasse ich aber aus ehetaktischen Gründen unausgesprochen. Den nimmt sie als Schwingung sowieso wahr. Dabei meine ich das wirklich ernst. Die Liebste kann tatsächlich stundenlang in Kochwälzern schmökern. Als wäre Nasi Goreng – Gerichte als Gedichte so romantisch wie Vom Winde verweht. Oder Die große Gemüse-Bibel so spannend wie Shining. Sie blättert nicht, sie versinkt. Als müsste sie alle Rezepte auswendig lernen, um an einem Lektüre-Tag die Versorgung bis ins Jahr 2035 sicherzustellen. Und selbstverständlich lasse ich sie in ihrem Glück. Das aufgrund der Stille ja auch mein Glück ist. Apropos: Das Siegestor 2006 schoss Juliano Belletti. Immer gut, so ein Wissen aufzufrischen.

E-Mail: michael.hufnagl@kurier.at

facebook.com/michael.hufnagl9