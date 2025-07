Paaradox: Conditioner und Körpersprache

Sie



Waschen, färben, legen – und vor allem allerlei lernen. So lautet das Fazit meines letzten Friseurbesuchs. Gerüstet mit vier Zeitschriften aus der Gattung Promi-Intimitäten mit Käseauflaufrezepten, erfuhr ich in weniger als 30 Minuten (so lange dauert das Entgrauen, wenn niemand zu viele Fragen stellt), was zählt: Ob Joghurt oder Topfen das gesündere Frühstück liefert. Wie es wirklich um Sascha Hehn steht (mit Betonung auf: wirklich). Und dass Prinz William und Catherine derzeit „besonders kraftvoll und glücklich“ wirken – jedenfalls laut einem Körpersprache-Experten, der vermutlich auch Pflanzen analysiert. Sie in Givenchy, er im bewährten Thronfolgerlook, beide heiter, einander nah. Die Theorie dahinter: Langzeitpaare entwickeln im Laufe der Jahre subtile, fast unsichtbare Gesten der Verbundenheit. Sie spiegeln einander. Berühren sich beiläufig. Symbolisch. Sinnlich. Souverän. Aha.

Eher pragmatisch

Während die Alufolien im Haar raschelten, dachte ich an den Mann gegenüber, mit dem ich seit ewig über den Sinn von Pflanzentöpfen, Brokkoli und Deutscher Bundesliga diskutiere, sowie zwischen zivilisiertem Gespräch und emotionalem Überfall wechsle. Die Körpersprache? Mittlerweile eher pragmatisch. Ich klopfe ihm auf den Rücken, er mir auf den Oberschenkel, knapp überm Knie, wenn ich im Lokal kurz vorm hypoglykämischen Meltdown bin, und noch immer kein Wasser, kein Brot, kein Gott in Sicht ist. Auch beliebt: gemeinsames aneinander Herumzupfen. Eine fast zenartige Praxis. Da ein Nasenhaar, dort ein Staubflankerl. Die bewährte Routine für Fortgeschrittene. Aber eh logisch: Ich kenne seinen Leberfleck auf der Schläfe besser als meinen PIN-Code. Er meine Vorliebe für Conditioner mit Kokosöl ((weil ich glaube, dass Glanz innere Stärke ersetzt). Fazit: Wir sind auch ein Paar mit Körpersprache. Nur halt keine royale. Eher funktional-robust. Eine Art Ikea-Version von Kate und William – wackelig, aber noch in Verwendung. Ach ja – zum Schluss fragte mich die Friseurin, ob ich heute einen besonderen Anlass hätte. Ich sagte: „Nein. Ich wollte nur kurz aussehen wie jemand, bei dem gleich was Großes passiert. Spoiler: Tut’s eh nicht.“



