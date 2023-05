Paaradox: Kopfnoten

Er

„Keep it simple“ lautete einst die Devise. Statt Tag für Tag vor dem Spiegel der rasanten Entwicklung meiner Geheimratsecken zuzusehen und die Restfrisur in etwas zu verwandeln, das nicht für Passanten-Verstörung auf offener Straße sorgt, habe ich mich spontan für den Kahlschlag entschieden. Allein die Blicke von Frau und Tochter waren es damals wert. Die sahen mich an, als hätte ich mich in meiner Barça-Verehrung für einen blauroten Irokesen-Look entschieden, und glaubten an eine Laune des Wahnsinns. Doch ich blieb konsequent. Und schnittig.

Irgendwann kaufte ich mir einen Kopfrasenmäher und wurde mein eigener Friseur. Weil das aber stellenweise tückisch ist, begegnet mir gnä Kuhn gerne mit Süffisanz: Das Mini-Haarbüscherl links hinten, ist das ein Statement? Darauf fällt mir nix anderes ein als: „Oha!“

Lebenswerk

Wenn die Spöttergattin dann allerdings beginnt, den Glatzenlapsus zum Abend füllenden Thema zu gestalten, gebe ich meine Zurückhaltung auf und verweise stolz auf meinen Brimborium-Minimalismus. Heißt: Für meinen Style benötige ich rund zehn Minuten im eigenen Badezimmer. Während die Haarpracht meiner Frau eine Art Lebenswerk ist. Friseurtermine werden grundsätzlich Monate vorher ausgemacht, daher liegt deren Wahrnehmung dann prioritätenmäßig auch irgendwo zwischen Atmung und Ernährung.

Am Tag X sitzt meine Frau stundenlang in einem Salon, was in mir die Frage aufwirft: Was bitte machen die dort so lange? Strategiegespräche? Nackenmassagen? Kaffeeverkostungen?

Aber ich weiß, die wahren Abenteuer sind am Kopf. Und ihre Schilderungen des Prozederes (samt Preisgestaltung) lösen bei mir augenblicklich dramatische Zappelphilipp-Attacken aus. Umgekehrt gibt es für sie nix Schlimmeres als unterlassene Jubelleistung. Wehe, ich sage nix zum lucky Look! Und sie muss nachfragen: Was ist, fällt dir nix auf? Dann lächle ich und antworte, während ich mir über die Glatze streiche: „Neue Bluse?“

michael.hufnagl / facebook.com/michael.hufnagl9