Paaradox: Kinder, wie die Zeit vergeht!

Er

Um es ein wenig zugespitzt darzustellen. Meine Frau ist eine jener Frauen, die am 28. Dezember frohlocken: So, ich hab’ alles beinander, Weihnachten kann kommen! Und wer denkt, dieses Triumphgeheul sei vier Tage NACH dem Heiligen Abend etwas sonderbar, dem entgegne ich: Sonderbar stimmt, allerdings deshalb, weil es 361 Tage VOR dem Heiligen Abend erklingt. Der Begriff Last minute verursacht bei gnä Kuhn stets nervöse Zuckungen, daher stolziert sie mit Vorliebe als First-minute-Christkindl durch mein Leben. Und baut beinahe engelsgleich subtilen Druck auf. Sie sagt dann besonders gerne: Was erledigt ist, ist erledigt. Oder: Besser gestern als morgen. Und wehe, ich wage zu erwidern: „Eh. Deshalb heißt es ja auch Gut Ding braucht Eile.“

Nachdenkprozesse

Wobei die Gute natürlich den großen Vorteil hat, über meine Genügsamkeit Bescheid zu wissen. Hauptsache g’sund ist mein Credo, und so betrachtet kann sie von mir aus gar nicht früh genug damit beginnen, auf ihr Wohlbefinden zu achten. Darüber hinaus wünsche ich mir seit einer gefühlten Ewigkeit nix außer Wein. Ich bin also für Verwandte und Freunde ein zu Beschenkender, wie man ihn sich umgänglicher kaum wünschen kann. Ich weiß nicht, wie oft ich den kuhn’schen Satz gehört habe: „Leg’ ihm ein Flascherl Roten unter den Baum, und schon ist das Fest gerettet.“ Umgekehrt ist das freilich viel komplizierter. Weil neben Am 25. Dezember ist es zu spät für den Christbaumkauf ihre traditionellste Bemerkung lautet: Überrasch’ mich! Daher muss ich Jahr für Jahr nachdenken. Lange nachdenken. Mitunter tatsächlich bis zum Weihnachtstag, an dem ich vor verschlossener Geschäftstür verzweifelt gestikulierend flehe, bittebittebitte aus!nahms!weise! noch einmal für mich aufzusperren. Aber am Ende hält die Liebste dann doch verlässlich ein schönes Packerl in Händen. Und ich denke mir: Für dieses Strahlen hab ich mir ein Achterl verdient.

michael.hufnagl@kurier.at

Facebook