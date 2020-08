Paaradox: Im Auge des Sturms

SIE

Der Satz Zieh dir was Wärmeres an ist von enormer Sprengkraft – dann, wenn eine Ehefrau damit ihren Ehemann meint. Also nicht den Neunjährigen und auch nicht die pubertierende Tochter oder den Toni-Onkel, der vor 30 Jahren auf die Kanaren ausgewandert ist, gerade in Österreich weilt, aber keine langen Hosen mehr besitzt. Ich gestehe: Mir ist der Satz vor Kurzem rausgerutscht. Bam! Da war er. Dafür gab es allerdings Gründe. Der Hauptgrund: eine vage Vermutung von mir. Dass es nämlich an unserem 1720 Meter hoch gelegenen Ausflugsziel nicht so kuschelig sein würde, wie am Ufer des Sees, an dem wir uns gerade befanden. Dunkle Wolken untermauerten die Vermutung.

„Falls ich schwitz’“

Doch während ich einen Not-Pulli, eine Not-Jacke und ein Man weiß ja nie-Stirnband in den Rucksack stopfte, ließ er seine Beine in eine Short gleiten, schlüpfte ins Kurzarm-Leiberl und wickelte einen atmungsaktiven Pulli um die Hüften – „für den Fall, dass ich schwitz’“. Meinen Rat ignorierte er: „Jo, jo.“ Ein Mann, keine Ausrüstung und ich mit Stirnband – so standen wir etwas später im Auge des Sturms. Drei Grad, über uns erste kleine Schneefelder, rund um uns Menschen mit Anoraks, Wollmütze und Schals. Außerdem war die von ihm in Aussicht gestellte „fantastische Aussicht“ eher mau. Meiner in den Wind gebrüllten Frage, ob ihm nicht kalt sei, entgegnete er mit einer in den Wind gebrüllten Antwort: „Geht scho!“. Nach 500 Metern trotzigen Loswanderns hielt er inne: „Das hat keinen Sinn.“ Ich darauf: „Stimmt. Gehen wir doch lieber in die Hütte auf einen warmen Tee.“ Drinnen hörte ich seine Zähne klappern, doch dann sagte er zum Wirten: „Ein Krügerl Bier bitte, krachkalt“. Was ein echter Mann nebenan ist, kennt keine Gnade.

